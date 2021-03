Eintracht Francoforte, Andre Silva: "Il Manchester United mi segue? Sto lavorando bene"

Il Manchester United pensa al dopo Cavani ed ha messo nel mirino l'ex Milan Andre Silva, oggi all'Eintracht Francoforte. Un bell'attestato di stima, come afferma l'attaccante portoghese intervistato da O Jogo: "Ho letto sui giornali dell'interesse del Manchester United nei miei confronti, ma per adesso sono solo rumors, non c'è niente di vero. È una cosa che mi fa piacere, mi dà maggiori motivazioni per fare meglio il mio lavoro. Se un club come lo United mi segue, vuol dire che sto lavorando bene"