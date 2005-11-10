Ufficiale Eintracht Francoforte, un talento ghanese per il reparto avanzato: ecco Satordjie

Il classe 2008 arriva dall'Accra Lions, club con cui i tedeschi hanno un rapporto di collaborazione.

Colpo in prospettiva per l'Eintracht Francoforte che ha annunciato l'arrivo del classe 2008 Lawrence Satordjie dall'Accra Lions per rinforzare il proprio reparto offensivo.

Il comunicato del club tedesco

L'Eintracht Francoforte ha ingaggiato il talento offensivo ghanese Lawrence Setordjie, che inizialmente si ambienterà in Germania con la squadra Under 21. Il diciottenne arriva come capitano dall'Accra Lions FC, con cui l'Eintracht ha stretto lo scorso anno una partnership sportiva globale per lo sviluppo congiunto dei giovani talenti. Nelle ultime stagioni, Setordjie ha maturato una preziosa esperienza a livello senior, collezionando oltre 50 presenze, anche nella Ghana Premier League, la massima divisione del campionato ghanese, dove ha segnato un gol e fornito tre assist in 27 partite.

Durante un tour europeo, Setordjie si è messo in luce giocando con gli Accra Lions nelle partite contro le squadre Under 19 e Under 21 dell'Eintracht Francoforte. Ora si trasferisce all'Eintracht, dove inizialmente parteciperà agli allenamenti e alla Bundesliga Talent Series.

Le parole del ds Hardung

Il direttore sportivo Timmo Hardung ha dichiarato: “Lawrence Setordjie è un giovane giocatore di talento che ha già maturato esperienza a livello senior, capitanando l'Accra Lions la scorsa stagione. La sua velocità esplosiva, l'agilità e la tecnica impeccabile sono qualità entusiasmanti che riteniamo possano offrirgli un ulteriore potenziale di crescita. Lo sosterremo al meglio sia in campo che fuori, affinché possa ambientarsi rapidamente in Germania e all'Eintracht Francoforte e compiere i prossimi passi nel suo percorso di crescita. Non vediamo l'ora di intraprendere questo cammino insieme a lui".