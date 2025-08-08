Ufficiale Ennesimo acquisto dell'Amburgo: dallo Shakhtar arriva in prestito il georgiano Gocholeishvili

L’Amburgo rafforza ulteriormente il reparto difensivo con l’arrivo di Giorgi Gocholeishvili, terzino destro georgiano di 24 anni che arriva in prestito dallo Shakhtar Donetsk (con diritto di riscatto). Dopo la firma di Warmed Omari, i Rothosen aggiungono quindi un’altra pedina alla retroguardia.

Reduce da una stagione in prestito al Copenaghen, con cui ha collezionato 33 presenze e conquistato il double campionato-coppa, Gocholeishvili ha sostenuto le visite mediche il 6 agosto e firmato il contratto al Volksparkstadion. "Giorgi ha una grande personalità e una mentalità eccezionale, un vero uomo-squadra con forte etica del lavoro. Queste qualità aiuteranno non solo la difesa, ma tutto il gruppo, in campo e fuori", ha dichiarato il direttore sportivo Stefan Kuntz.

Il DS Claus Costa ha sottolineato: "È un esterno rapido, aggressivo e sempre disponibile al lavoro difensivo. Sa anche avviare il contropiede e creare occasioni: si inserisce perfettamente nel nostro profilo". Nato il 14 febbraio 2001 a Kutaisi, cresciuto nel vivaio dell’FC Iberia 1999 di Tbilisi, Gocholeishvili ha debuttato tra i professionisti a 19 anni in un preliminare di Europa League. Passato allo Shakhtar nel 2023, ha vinto subito campionato e coppa, disputando anche quattro gare di Champions League, tre delle quali proprio al Volksparkstadion, dove gli ucraini hanno giocato "in casa" diverse volte a causa della guerra.

"Sono felice di essere qui e voglio vivere nuove grandi esperienze con l’Amburgo. Darò tutto", ha detto il nuovo numero 16, già aggregato al ritiro in Spagna per conoscere i nuovi compagni.