Ufficiale Era a un passo dall'Inter, la carriera dell'argentino Perez proseguirà al Porto

Accostato anche all'Inter, il centrocampista argentino Tomas Perez (19 anni) approda sì in Europa dal Newell's Old Boys, ma per giocare con il Porto.

Ufficiale il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista classe 2005 ai Dragoes, con cui ha firmato un contratto fino al 2029.