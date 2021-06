ESCLUSIVA TMW - L'ex Roma Sadiq fa sognare l'Almeria, Corpas: "Farà la differenza anche ai play-off"

esclusiva L'ex Roma Sadiq fa sognare l'Almeria, Corpas: "Farà la differenza anche ai play-off"

vedi letture

Girona, Almeria, Rayo Vallecano e Leganés: soltanto uno di questi quattro club prenderà parte alla prossima edizione de LaLiga insieme a Espanyol e Maiorca già neo-promosse. Proprio per presentare i play-off promozione de LaLiga SmartBank al via domani sera con Girona-Almeria e poi di scena con Rayo Vallecano-Leganés giovedì, TuttoMercatoWeb.com ha raccolto durante uno speciale evento virtuale il parere dell'esterno offensivo degli Almeriensistas, José Corpas, protagonista in questa stagione con ben 12 gol e 7 assist in 42 presenze.

José Corpas, arrivate ai play-off da quarta forza in classifica della Segunda División spagnola: come vi sentite?

"Non avevamo iniziato bene, ma poi abbiamo ritrovato la fiducia e ci siamo mantenuti sempre in alto con buone sensazioni. Direi che arriviamo a questi play-off nelle migliori condizioni fisiche e mentali, l'obiettivo ovviamente è quello di conquistare la promozione"

Come vede il Girona, vostro prossimo avversario nella doppia semifinale (andata e ritorno)?

"Ogni avversario è complicato da affrontare. Abbiamo visto bene quanto sia difficile creare delle difficoltà al Girona durante il campionato. Noi però veniamo da due vittorie consecutive e vogliamo dare continuità ai nostri risultati, siamo fiduciosi".

Quanto saranno importanti i gol dell'ex Roma, Spezia, Perugia e Torino Umar Sadiq in questi play-off?

"Tutti i membri della squadra sono importanti, in queste partite secche ancora di più. Umar è arrivato all'Almeria da semi-sconosciuto, ma è riuscito progressivamente ad affermarsi e quest'anno ha segnato quasi 30 reti. Credo che possa fare la differenza anche nelle prossime sfide che ci aspettano".

Che soddisfazione è tornare ne LaLiga dopo sei anni?

"Sarebbe una gran bella ricompensa per il lavoro che abbiamo fatto durante tutta la stagione. Siamo stati vicini a salire di categoria attraverso la via rapida, la promozione diretta. Non ci siamo riusciti, ma ora possiamo rifarci proprio grazie ai play-off".

Cosa si sente di promettere ai tifosi?

"È strano giocare senza tifosi, ma nonostante le distanze li abbiamo sempre sentiti vicini quest'anno. Lotteremo su ogni pallone per conquistare la promozione, vi do la mia parola".