Espanyol, Alex Calatrava è il primo acquisto dell'estate: ha firmato fino al 2031
L'Espanyol inaugura il proprio mercato estivo con un colpo in prospettiva. Il club catalano ha ufficializzato l'arrivo di Alex Calatrava, centrocampista offensivo classe 2000 reduce da un'ottima esperienza con il Castellón, con cui ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2031.
Alex Calatrava (Barcellona, 22 giugno 2000) è il primo acquisto del mercato estivo, dopo l'accordo raggiunto tra l'RCD Espanyol e il CD Castellon.
Cresciuto nei settori giovanili di club storici del calcio catalano come UA Horta, UE Sant Andreu, CF Parets, UE Sants e UE Costa Brava, "Cala" è poi approdato alla squadra riserve dell'Atlético Madrid, con cui ha conquistato la promozione in Primera RFEF. Successivamente ha firmato per il CD Castellón, dove si è affermato come uno dei migliori giocatori della LALIGA Hypermotion, collezionando complessivamente 75 presenze, 21 gol e 19 assist.
Àlex Calatrava ha firmato un contratto con l'Espanyol fino al 30 giugno 2031.
Benvenuto all'RCD Espanyol, Cala!