Ufficiale L'ex Torino Boye cambia maglia ma resta in Spagna: fatta per il suo passaggio all'Alaves

L'ex Torino Lucas Boye proseguirà la propria avventura in Spagna, ma questa colta con la maglia dell'Alaves. Come riferito dal club iberico sui propri canali ufficiali, è stato raggiunto l'accordo con il Granada per il suo trasferimento. L'attaccante argentino andrà a rafforzare l'attacco dei Babazorros fino al 2029. Questo il comunicato:

"Lucas Ariel Boyé (San Gregorio, Santa Fe, 28 febbraio 1996) ha iniziato la sua carriera professionistica nel River Plate, club che gli ha aperto le porte del suo settore giovanile e con il quale ha esordito nella Prima Divisione argentina, appena maggiorenne, durante il Clausura del 2014. In seguito ha giocato in prestito al Newell's Old Boys, prima di compiere il definitivo salto in Europa firmando per il Torino FC in Serie A.

Rimase con la squadra italiana per tre stagioni, alternando a questo periodo tre incarichi all'RC Celta de Vigo in Spagna, all'AEK Atene, con cui giocò nella UEFA Champions League, e al Reading FC nel campionato inglese.

L'Elche CF riuscì ad assicurarsi i suoi servizi in prestito per il ritorno in Prima Divisione nella stagione 20/21. Le prestazioni di Boyé, i cui gol (7) si sarebbero rivelati alla fine cruciali per la sopravvivenza dell'Elche, spinsero l'entità franjiverde a esercitare l'opzione di acquisto che si era riservata. Nelle due stagioni successive (21/22 e 22/23), il nuovo giocatore Glorioso accrebbe il suo status e ripeté il suo bottino di gol (7), diventando uno dei pilastri della squadra dell'Elche, raggiungendo un totale di 22 gol nel 22/23 – inclusa la Copa del Rey – e 97 partite ufficiali con la maglia dell'Elche.

Nell'estate del 2023 ha firmato con il Granada, club con cui ha disputato partite di alto livello. Nella stagione 2023/24 ha collezionato 31 presenze e segnato sei gol in Prima Divisione. La scorsa stagione ha ulteriormente migliorato le sue prestazioni, raggiungendo quota 10 gol. A 29 anni, Lucas Boyé si è affermato come un attaccante versatile, dinamico e di grande talento, con una straordinaria capacità di integrarsi con la nazionale argentina. Ora si trova a Vitoria-Gasteiz per proseguire il suo percorso di recupero e tornare al top della forma sotto la guida del tecnico Coudet il prima possibile".