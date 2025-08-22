Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Napoli, Beukema: "Vorrei il mio primo scudetto. Conte? È stato bello dal primo minuto"

Napoli, Beukema: "Vorrei il mio primo scudetto. Conte? È stato bello dal primo minuto"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:53Serie A
di Alessio Del Lungo

Sam Beukema, nuovo difensore del Napoli, ha raccontato ai microfoni di DAZN le motivazioni che lo hanno spinto ad accettare l'offerta dei partenopei: "Non ti arriva ogni giorno una chiamata dai campioni d'Italia. È stata un onore enorme. Penso mi abbiano scelto soprattutto per le mie caratteristiche. Voglio dare sempre tutto, migliorarmi sempre e questa è la prima ragione".

L'1-0 all'Inter è stato un assist per il Napoli l'anno scorso.
"La vittoria contro l'Inter è stata bellissima, sono una squadra fortissima. Abbiamo lottato tutta la partita, abbiamo fatto alla fine e abbiamo vinto. È bello non dico regalare lo scudetto al Napoli, ma aiutarlo sì".

Qual è il suo modulo preferito?
"Voglio migliorarmi sempre, mi piace anche adattarmi a tutti i modi di giocare, quindi a 4, a 3... Ho già una bella relazione con tutti i difensori qui a Napoli. Non vedo l'ora di giocare con loro, sono sempre a disposizione".

Cosa pensa di Noa Lang?
"Non ho mai giocato contro di lui, ma ovviamente ho visto tante sue partite. Ha tanto talento, può fare la differenza soprattutto nelle partite difficili, può fare gol ed è molto creativo. Siamo contenti di averlo con noi e anche per me è bello perché è olandese e possiamo giocare insieme".

Com'è stato l'impatto con Lukaku e De Bruyne?
"La prima volta con Romelu e Kevin è stato bellissimo, sono due giocatori di grande livello. Mi hanno sorpreso un po' perché sono molto umili, abbiamo scherzato molto e mi hanno aiutato a entrare nel gruppo, soprattutto Romelu che era qui da un anno. Sono contentissimo di lavorare con loro, non vedo l'ora di continuare".

Come si trova con Conte?
"È stato bello con lui dal primo minuto, chiede tanto a livello di intensità, i ritiri sono stati belli tosti, ma ci sta perché spero e penso che faccia la differenza. Tutti sanno esattamente cosa fare in campo, è molto attento su tutti i dettagli del gioco".

Qual è il suo sogno?
"Vorrei vincere il mio primo scudetto, ma dobbiamo affrontare questo campionato come hanno fatto l'anno scorso, partita dopo partita. Abbiamo tante sfide da disputare, ci sono 4 competizioni e vorrei vincere il mio primo campionato. Sarebbe un bell'obiettivo personale".

Tutta la Serie A e la Serie B in promo a soli 19,99€ per i primi 5 mesi. Attiva l’Offerta TIMVISION con DAZN!
Articoli correlati
Beukema: "Noa Lang può fare la differenza. Bologna-Inter? Che bello aiutare il Napoli"... Beukema: "Noa Lang può fare la differenza. Bologna-Inter? Che bello aiutare il Napoli"
Napoli, Beukema: "Stiamo entrando sempre più in forma, ho trovato un bel gruppo" Napoli, Beukema: "Stiamo entrando sempre più in forma, ho trovato un bel gruppo"
Napoli, Beukema esalta Lukaku e Lucca: "Fra i più forti del campionato" Napoli, Beukema esalta Lukaku e Lucca: "Fra i più forti del campionato"
Altre notizie Serie A
Galatasaray, rifiutati 45 milioni di euro dal NEOM per Yilmaz. C'erano pure Bologna... TMWGalatasaray, rifiutati 45 milioni di euro dal NEOM per Yilmaz. C'erano pure Bologna e Napoli
Tutti vogliono Elmas: su di lui almeno 4 club di Serie A. Spunta anche la Juventus... TMWTutti vogliono Elmas: su di lui almeno 4 club di Serie A. Spunta anche la Juventus
Zaccagni: "Modric mi ha sempre intrigato, per me sarà un grande onore giocarci contro"... Zaccagni: "Modric mi ha sempre intrigato, per me sarà un grande onore giocarci contro"
L'Udinese vuole Zaniolo in prestito con diritto: il Galatasaray ha rifiutato la prima... TMWL'Udinese vuole Zaniolo in prestito con diritto: il Galatasaray ha rifiutato la prima offerta
Zortea saluta il Cagliari: "Che momenti indimenticabili. È stato un viaggio fantastico"... Zortea saluta il Cagliari: "Che momenti indimenticabili. È stato un viaggio fantastico"
Diouf ufficiale all'Inter, Roma su Elmas. Como, Nico Paz fa gola: la raffica di mercato... Diouf ufficiale all'Inter, Roma su Elmas. Como, Nico Paz fa gola: la raffica di mercato delle 22
L'Udinese lascia andare Brenner: giocherà in prestito con opzione al Cincinnati UfficialeL'Udinese lascia andare Brenner: giocherà in prestito con opzione al Cincinnati
Roma-Bologna, i convocati di Italiano: Bernardeschi ce la fa, out Holm. C'è Lucumi... Roma-Bologna, i convocati di Italiano: Bernardeschi ce la fa, out Holm. C'è Lucumi
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Il mercato ancora aperto rovina pure le aste del fantacalcio. Dieci nomi da non perdere e dieci colpi ancora da fare in questo incomprensibile fine agosto
Le più lette
1 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di A tra conferme e nuovi arrivi
2 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di B tra conferme e nuovi arrivi
3 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle big europee tra conferme e nuovi arrivi
4 Il mercato ancora aperto rovina pure le aste del fantacalcio. Dieci nomi da non perdere e dieci colpi ancora da fare in questo incomprensibile fine agosto
5 Clamoroso in Inghilterra: il Nottingham Forest starebbe pensando all'esonero di Espirito Santo
Ora in radio
Repliche 18:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter, ecco il rinforzo a centrocampo: Diouf è un nuovo giocatore nerazzurro
Immagine top news n.1 Milan, continua l'iter di visite per Boniface: ora l'idoneità sportiva. La firma domattina
Immagine top news n.2 L'infortunio di Lukaku? Conte: "Non sia un alibi. Troveremo una soluzione senza piangerci addosso"
Immagine top news n.3 Roma, Gasperini mette sul mercato Pellegrini: "Il club non vuole rinnovare, situazione chiara"
Immagine top news n.4 Atalanta, striscione per Lookman a Zingonia: "Un’altra cazzata non verrà giustificata"
Immagine top news n.5 Inter, ecco Andy Diouf: il francese è atterrato a Milano, ora visite e firma
Immagine top news n.6 De Laurentiis: "Volevo Conte già dopo Garcia. Nessuna frizione per l'addio di Kvara"
Immagine top news n.7 Matic torna in Serie A, è fatta col Sassuolo. Il 37enne firmerà per un anno con opzione
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Gli ultimi ritocchi che mancano al Torino dopo il colpo Asllani Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Le assurde regole che ci impediscono di scovare Boniface in Nigeria
Immagine news podcast n.2 L'Atalanta insegna ancora una volta a tutti come fare mercato
Immagine news podcast n.3 Cambia tutto al Liverpool: il nuovo acquisto in attacco è... Federico Chiesa
Immagine news podcast n.4 L'incredibile spregiudicatezza del progetto del nuovo Parma
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola: ”Napoli avanti con distacco sulle altre. Roma? Gasp-Ranieri in bilico”
Immagine news Serie A n.2 Impallomeni: ”Sorpreso dai problemi della Roma. Gasp? Nessun acquisto per lui”
Immagine news Serie A n.3 Bonanni: ”Napoli e Inter in prima fila. Pellegrini deve lasciare la Roma”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter, Diouf suggerisce: "Chivu ha giocato qui ad alto livello, sicuramente sarà d'aiuto"
Immagine news Serie A n.2 Galatasaray, rifiutati 45 milioni di euro dal NEOM per Yilmaz. C'erano pure Bologna e Napoli
Immagine news Serie A n.3 Tutti vogliono Elmas: su di lui almeno 4 club di Serie A. Spunta anche la Juventus
Immagine news Serie A n.4 Zaccagni: "Modric mi ha sempre intrigato, per me sarà un grande onore giocarci contro"
Immagine news Serie A n.5 L'Udinese vuole Zaniolo in prestito con diritto: il Galatasaray ha rifiutato la prima offerta
Immagine news Serie A n.6 Zortea saluta il Cagliari: "Che momenti indimenticabili. È stato un viaggio fantastico"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara-Cesena 1-3, le pagelle: Desplanches rovina una prova super, ottimo Bastoni
Immagine news Serie B n.2 Serie B, 1ª giornata - Esordio amaro per il Pescara, il Cesena espugna l''Adriatico'
Immagine news Serie B n.3 Serie B, 1ª giornata - A Blesa risponde Olzer: primi 45' in parità tra Pescara e Cesena
Immagine news Serie B n.4 Reggiana, Dionigi: "Col Palermo gara giusta al momento giusto. È lo stimolo che serve"
Immagine news Serie B n.5 Ascoli in pressing su Corradini, lo Spezia temporeggia: si decide la prossima settimana
Immagine news Serie B n.6 Empoli-Padova, i convocati di Andreoletti: attacco rimaneggiato. Tra gli assenti, Voltan
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 1ª giornata - La Ternana chiede il FVS ma è 0-0. Sbloccati solo due match dopo 45'
Immagine news Serie C n.2 In C debutta il Football Video Support: il mister della Ternana Liverani è il primo a 'chiamarlo'
Immagine news Serie C n.3 Siracusa, ampliata la fideiussione per il calciomercato: la nota diffusa dal club siciliano
Immagine news Serie C n.4 Dametto saluta la Torres e approda al Cosenza. Ha firmato un biennale con i calabresi
Immagine news Serie C n.5 Al via il campionato di Serie C: con il Football Video Support. Marani: "È una serata storica"
Immagine news Serie C n.6 Si separano le strade della Salernitana e di Sepe: il portiere ha risolto il contratto col club
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women's Cup, 1ª giornata - L'Inter non decolla, ma la Juve fa subito la voce grossa
Immagine news Calcio femminile n.2 Al debutto la Serie A Women’s Cup. Cappelletti e Soncin in coro: "C'è voglia di crescere"
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma, la coreana Shinji Kim passa in prestito ai Glasgow Rangers
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus, Rosucci: "La fascia è qualcosa di indescrvibile, voglio vincere tutto"
Immagine news Calcio femminile n.5 Appuntamento con la storia: la prima del Genoa Women, stasera alla "Sciorba" c'è l'Inter
Immagine news Calcio femminile n.6 Al via la stagione del calcio femminile: Juve, Inter e Roma in campo per la Serie A Women's Cup
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.161 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Torna la Serie A. Siamo ancora un campionato interessante?