Età, stipendio e l'esplosione di Henderson: il Manchester United mette sul mercato De Gea

David De Gea è ufficialmente sul mercato. Lo riporta The Mirror, che spiega i motivi per cui il Manchester United ha deciso di lasciare andare il portiere spagnolo, in Inghilterra da quasi dieci anni. De Gea è il portiere più pagato del mondo e ha uno degli stipendi più alti in Premier League, e in novembre ha compiuto trent'anni e si è fermato più volte per infortunio nelle ultime due stagioni. Se a questo si aggiunge la crescita di Dean Henderson, che ha sempre sostituito più che degnamente l'ex Atletico, si arriva alla decisione presa dai Red Devils, che devono però fare i conti con il contatto del portiere, legato allo United fino al 2023. Sullo spagnolo da tempo ci sono gli occhi del PSG, che è l'unico club che può permettersi quello stipendio per un portiere, ma la sensazione è che se De Gea volesse lasciare l'Inghilterra dovrebbe abbassarsi e non di poco lo stipendio.