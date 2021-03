Euro U21, le formazioni di Islanda-Francia: Camavinga e altre star in panchina. Ma serve vincere

vedi letture

Il ko alla prima ha complicato tutto per la Francia, oggi costretta a vincere per provare a passare il turno nella fase a gironi dell'Europeo Under 21. Davanti ha l'Islanda che con una rete fatta a sei subite in due gare è la peggiore di tutta la kermesse al terzo turno da giocare. Queste le formazioni.

Islanda (4-3-3): Olafsson; Finnsson, Palmason, Leifsson, Thorkelsson, Willumsson, Thordarson, Baldursson; Fridriksson, Anderson, Ingimundarson.

Francia (4-3-3): Lafont; Dagba, Koundé, Badiashile, Maouassa; Claude-Maurice, Tchouameni, Guendouzi; Ikoné, Edouard, Gouiri.