Europa League, i risultati al 45': tutto liscio per l'Ajax, fatica l'Arsenal. Sorpresa Molde

Tutto da previsioni per l’Ajax: gli olandesi chiudono in vantaggio sul Lille il primo tempo del ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, mentre l’Arsenal fatica in casa contro il Benfica. La sorpresa, all’intervallo, arriva dalla Germania: il Molde conduce per 1-0 in casa dell’Hoffenheim. Ecco tutti i risultati dei primi tempi delle gare delle 18,55.

Ajax-Lille 1-0 (andata 2-1)

(15’ Klassen)

Arsenal-Benfica 1-1 (andata 1-1)

(21’ Aubameyang; 43’ Goncalves)

Hoffenheim-Molde 0-1 (andata 3-3)

(20’ Ulland-Andersen)

Napoli-Granada 1-1 (andata 0-2)

(3’ Zielinski; 25’ Montoro)

Rangers-Anversa 1-1 (andata 4-3)

(9’ Morelos; 31’ Refaelov)

Shakhtar Donetsk-Maccabi Tel Aviv 0-0 (andata 2-0)

Villarreal-Salisburgo 1-1 (andata 2-0)

(40’ Moreno; 17’ Berisha)