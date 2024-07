Ufficiale Ex Arsenal e Benfica, riparte dalla B inglese: Willock è un nuovo giocatore del Cardiff

vedi letture

Chris Willock va a giocare nella Serie B inglese. Ufficiale infatti il suo passaggio al Cardiff, ecco il comunicato: "Il Cardiff City e lieto di annunciare l'ingaggio di Chris Willock. Il 26enne si unisce ai Bluebirds dopo quattro anni al QPR. Ha firmato un contratto triennale nella capitale gallese.

Willock ha fatto progressi nella stimata Academy dell'Arsenal prima di passare al Benfica. È tornato definitivamente nel Regno Unito nel 2020, unendosi agli Hoops. Mentre era con il Club, Chris ha vinto il premio Supporters' Player of the Year e il premio Players' Player of the Year per il 2021/22. Il giocatore creativo ha segnato 20 gol per il QPR in campionato, operando principalmente dall'ala".