FA Cup, Arsenal-Newcastle: le formazioni ufficiali: Arteta punta su Pepe e Aubameyang

vedi letture

Turno di FA Cup in Inghilterra e Arsenal in campo alle 18.30 contro il Newcastle. Mikel Arteta opta per il turnover ma non rinuncia a Pepe, Willian e Aubameyang. Nel Newcastle si vede Carroll in attacco.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

ARSENAL (4-2-3-1): Leno, Cedric, Luiz, Mari, Tierney, Elneny, Willock, Pepe, Willian, Martinelli, Aubameyang.

NEWCASTLE (4-5-1): Dubravka, Krafth, Lascelles, Clark, Dummett. Hayden, S Longstaff, Hendrick, Almiron, Joelinton, Carroll.