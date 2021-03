Felipe Melo chiama, il Boca non risponde: un sogno che potrebbe rimanere irrealizzabile

vedi letture

"Mi ha detto che prima di ritirarsi vuole giocare in Argentina, nel Boca. Il problema è che nessuno lo ha chiamato". Parole della compagna di Felipe Melo, Roberta, che hanno acceso le fantasie di mercato intorno all'ex giocatore di Inter, Juventus e Fiorentina. Nonostante i 37 anni di età e il grave infortunio subito nella scorsa stagione, il centrocampista brasiliano sembra godere ancora di un'ottima reputazione in Sudamerica: il Palmeiras vorrebbe rinnovare il contratto in scadenza a dicembre ma gli Xeneizes, secondo Olé, starebbero pensando a lui per rinforzare la mediana con un elemento di grande grinta ed esperienza. Le vie del mercato sono infinite, chissà che Felipe Melo possa finalmente coronare il suo sogno, proprio alla fine della carriera. Al momento, però, sembra improbabile.