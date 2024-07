Ufficiale Feyenoord, dopo il rinnovo un altro prestito per Sebaoui. Va all'Herenveen: "Pronto a brillare"

vedi letture

"Pronto a brillare": l'Herenveen accoglie il talentuoso Ilias Sebaoui, 22enne attaccante del Feyenoord, in prestito per la prossima stagione.

Da poche settimane l'esterno offensivo aveva prolungato il suo contratto con il club di appartenenza fino al 30 giugno 2026 (con opzione per un altro ulteriore anno).

Dopo aver ben figurato in prestito all'FC Dordrecht dunque, Sebaoui riparte da un altra avventura a titolo temporaneo, in cerca di affermazione in Eredivise.