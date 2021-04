Florentino Perez verso un nuovo mandato alla guida del Real: presentata la candidatura ufficiale

Florentino Pérez è ufficialmente candidato alle prossime elezioni del Real Madrid, che al momento non sono previste per un data specifica. Il termine per la presentazione delle candidature scade il 12 aprile e al momento è stata registrata solo quella dell'attuale presidente del club blanco, la cui documentazione è stata ricevuta, esaminata e approvata dal Consiglio Elettorale oggi. L'unica "minaccia" potrebbe arrivare da Enrique Riquelme, un uomo d'affari di Alicante con attività legate alle energie rinnovabili. A riportarlo è As.