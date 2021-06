Fonseca strizza l'occhio alla Premier (e all'Everton): "Un sogno poter lavorare in Inghilterra"

Paulo Fonseca è uno dei possibili sostituti di Carlo Ancelotti sulla panchina dell'Everton. L'ex tecnico della Roma è stato intervistato da The Telegraph e ha espresso la sua intenzione di confrontarsi un giorno con il calcio inglese "Tutti gli allenatori vogliono andare in Inghilterra. Ho questo sogno e credo che questo possa accadere. Ci credo e prima o poi lo realizzerò. Ho una grande passione per il calcio e l'atmosfera in Inghilterra è incredibile. Spero un giorno di viverla. È il campionato più grande del mondo e per qualsiasi allenatore può essere fantastico lavorare in Premier. Ci sono i migliori allenatori e i migliori giocatori”.