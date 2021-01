Friburgo, Streich: "Un pareggio non sarebbe stato immeritato"

Christian Streich, allenatore del Friburgo, ha commentato la sconfitta per 2-1 rimediata sul campo del Bayern Monaco: "Abbiamo dato seguito alle buone prestazioni delle ultime settimane. Abbiamo fatto tutto il possibile, ma purtroppo non siamo riusciti a segnare il gol del pareggio, che non sarebbe stato immeritato. Ovviamente, anche la vittoria per 2-1 del Bayern non è immeritata".