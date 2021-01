Fulham-Manchester United 1-2, le pagelle: Areola para tutto, Pogba segna un eurogol

Fulham-Manchester United 1-2

Marcatori: 6’ Lookman (F), 21’Cavani (M), 65’ Pogba (M).

FULHAM

Areola 7- Si supera un paio di volte su Bruno Fernandes tenendo a galla i suoi. Se non ci fosse lui il passivo sarebbe ben più pesante.

Ola Aina 6- Soffre dal suo lato le folate dello United ma non crolla mai. (Dall’83 Mitrovic sv).

Andersen 5,5- In grande difficoltà quando deve uscire sulla trequarti per accorciare su un avversario, più di una volta è necessario un grande intervento del portiere.

Adarabioyo 6- Giganteggia fisicamente in difesa sopperendo con il fisico alcune sbavature nelle letture difensive.

Tete 6- Molto bloccato come esterno di centrocampo, sembra quasi un terzino di difesa: anche perché sugli esterni lo United spinge parecchio.

Reed 5,5-Si vede pochissimo in mezzo al campo, qualche timida conclusione da fuori che finisce di parecchio alta.

Anguissa 6- Una prestazione di sostanza e intelligenza tattica, non brilla per giocate scintillanti. Dà una mano alla difesa quando lo United avanza con l’artiglieria pesante. (Dal 79’ Lemina sv).

Bryan 5,5- Contro Greenwood e Wan Bissaka non è una passeggiata e lui soffre nel farsi tutta la fascia avanti e indietro ripetutamente.

Loftus Cheek 6- Sguscia via un paio di volte nella ripresa servendo qualche buon pallone ai compagni che non capitalizzano.

Lookman 7- Parte benissimo e dopo sei minuti porta in vantaggio i suoi con un movimento da attaccante puro: non gli arrivano tante sfere ma è sempre pericoloso.

Cavaleiro 5- Si vede poco, ma deve fare la guerra con due clienti molto scomodi come Maguire e Bailly. (Dal 71’ Kamara 6- Entra con lo spirito giusto).

MANCHESTER UNITED

De Gea 6- Pronti via viene fulminato dal destro di Lookman, per il resto è spettatore non pagante.

Wan Bissaka 5,5- Sale troppo tardi sul gol del Fulham tenendo in gioco tutti. Non si abbatte nonostante l’errore e prova a farsi vedere qualche volta in avanti ma senza fortuna.

Bailly 5,5- Il lancio in occasione del vantaggio dei padroni di casa gravita dalle sue parti, ma lui è convinto che sia fuorigioco e lascia passare.

Maguire 6- Si divora una buona occasione nella prima frazione colpendo di testa su angolo, non riesce a centrare la porta.

Shaw 6- Guardingo, non punge in avanti e in un paio di situazioni si perde Loftus Cheek rischiando di farlo segnare.

Pogba 7- Decide il match con un eurogol che solo un fuoriclasse può fare: fa partire un missile dai venticinque metri che si infila nel sette e sul quale nulla può il portiere del Fulham.

Fred 6-Rispetto a Pogba in mediana ha meno compiti di impostazione e più di rottura del gioco: svolge il suo lavoro in maniera sufficiente.

Greenwood 5,5- Non incide nel match, non viene quasi mai cercato dai compagni. (Dall’85’ Rashford sv)

Fernandes 6,5- Sempre pericoloso dal limite dell’area, ogni volta che ha la palla sembra che possa combinare qualcosa di buono: gli manca solo il gol. (Dal 94' Matic sv)

Martial 6- Lavora molto per la squadra, però è parecchio impreciso negli ultimi venti metri e non riesce a siglare la rete. (Dall’85’ McTominay sv).

Cavani 7-Un gol da rapace d’area sfruttando un’incertezza della difesa del Fulham dopo la bella parata di Areola.