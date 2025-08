Ufficiale Burnley, rinforzo prima della Lazio: ecco Ugochukwu dal Chelsea per 20 milioni

Lesley Ugochukwu lascia il Chelsea: ha firmato con il Burnley. Il centrocampista arriva nel suo nuovo club a pochi giorni dal test della squadra inglese contro la Lazio, previsto il 9 agosto,

Cresciuto nel Rennes, si è trasferito al Chelsea due anni fa per 27 milioni di euro. La scorsa stagione, la promessa della nazionale francese (6 presenze) ha trascorso un periodo in prestito al Southampton, dove ha potuto trovare maggior spazio (26 partite di Premier League, 1 gol). Le sue prestazioni hanno infine convinto il Burnley a spendere 20 milioni di euro, bonus inclusi, per assicurarsi le sue prestazioni nella prossima stagione.

Questo l'annuncio del Burnley: "Il Burnley Football Club è lieto di confermare l'ingaggio del centrocampista francese Lesley Ugochukwu. Il talentuoso ventunenne ha firmato un contratto quinquennale con il Turf Moor, arrivando dal Chelsea per una cifra non rivelata, dopo che i Clarets hanno battuto la dura concorrenza della Premier League e dell'Europa per accaparrarselo".

Le parole di Ugochukwu: "E' la mossa perfetta per me"

"È una sensazione fantastica firmare per il Burnley", ha detto Ugochukwu. "Non appena ho saputo dell'interesse del club per me, ero ansioso di saperne di più sul progetto. Ho parlato con l'allenatore e con Maxime (Estève): entrambi erano molto appassionati del club e della direzione che sta prendendo. Sento che questa è la mossa perfetta per me in questa fase della mia carriera, con l'ambizione che il club sta dimostrando. È un momento davvero emozionante per me e non vedo l'ora di iniziare. Non vedo l'ora di indossare la maglia del Burnley in Premier League".

Nel comunicato poi viene ripercorso il suo tragitto calcistico: "Ugochukwu è arrivato al Chelsea dal Rennes nell'estate del 2023, firmando un contratto a lungo termine. Nella sua prima stagione con i Blues ha collezionato 15 presenze, di cui sei da titolare, prima di un prestito al Southampton la scorsa stagione. Ugochukwu è stato una delle luci brillanti in una stagione altrimenti deludente per i Saints: il giovane centrocampista è sceso in campo 31 volte in tutte le competizioni, segnando un gol, nella vittoria del premio di miglior giocatore della partita contro il West Ham United ad aprile. Prima di trasferirsi in Inghilterra, Ugochukwu entrò a far parte del settore giovanile del Rennes all'età di otto anni e fece il suo debutto in prima squadra poco dopo aver compiuto 17 anni. All'epoca, divenne il quarto esordiente più giovane del club. La sua prima partita da titolare in Ligue 1 arrivò due settimane dopo contro il Paris Saint-Germain, dove quella sera impressionò giocando contro Neymar. Ugochukwu ha lasciato il Rennes nell'agosto 2023 dopo aver collezionato 67 presenze. Dopo essere stato un nazionale francese Under 19 prima di unirsi al Chelsea, Ugochukwu è passato a giocare per l'Under 21 nelle qualificazioni al campionato europeo subito dopo essere diventato un Blue. Ora lo attende un nuovo capitolo della sua giovane carriera, a Turf Moor.