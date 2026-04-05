Galatasaray ko, il Trabzonspor sogna il titolo. Savic: "Mando un messaggio in spogliatoio"

Un 2-1 inflitto al Galatasaray che ha fatto scoppiare di felicità tutto il Trabzonspor e i tifosi presenti al Papara Park, con la corsa alla Super Lig (Serie A turca) apertissima, vista la distanza tra prima e seconda della classe di un solo punto. Il difensore centrale dei bordeaux-celesti, Stefan Savic, ha dichiarato al termine del match: "Nello spogliatoio c'è un ambiente fantastico. Abbiamo combattuto molto davanti a questi tifosi, abbiamo messo in campo tutto per vincere", le prime parole dell'ex Fiorentina. "Rispettiamo il Galatasaray. Hanno buoni giocatori. Abbiamo ottenuto la ricompensa per il nostro impegno e abbiamo vinto".

Poi spazio all'analisi della partita: "Oggi, nel complesso della partita, abbiamo avuto occasioni molto nitide. Avremmo potuto chiudere i conti molto prima, ma il nostro avversario ha trovato il gol alla prima occasione utile. Non abbiamo smesso di lottare e ne abbiamo raccolto i frutti. Abbiamo ottenuto una bellissima vittoria".

Poi un momento speciale: "Vorrei inviare un messaggio ai miei compagni di squadra: dobbiamo procedere partita dopo partita. Abbiamo iniziato a raccogliere i frutti del duro lavoro svolto nel ritiro. Dobbiamo ringraziare il nostro staff tecnico per il lavoro che ci ha assegnato. Dobbiamo ringraziare anche la nostra dirigenza per aver inserito questi giovani giocatori nella squadra".