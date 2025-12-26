Ricordate Stefan Savic? Grave lesione per l'ex Fiorentina con il Trabzonspor: carriera finita?

Lasciato l'Atletico Madrid, diventata casa negli ultimi nove anni dopo il suo addio alla Fiorentina, in estate Stefan Savic da svincolato ha optato per un'esperienza differente. Un trasferimento da free agent al Trabzonspor, per giocare in Super Lig (massimo campionato turco), dopo aver firmato un contratto fino al 2027.

Eletto capitano della squadra dove milita anche l'ex Inter Onana, il 34enne montenegrino ha saltato solo cinque partite con il Trabzonspor per problemi muscolari, fino all'ultimo guaio fisico. Purtroppo nell'ultima trasferta contro il Genclerbirligi l'ex Viola si è fatto male al 38° minuto, quando si è lasciato cadere a terra ed è stato costretto ad abbandonare il campo. Senza lasciare alcun buon presentimento. Il club e il suo allenatore, Fatih Tekke, sono rimasti sulle spine fino a scoprire il terribile esito degli esami strumentali, riportato attentamente nella nota pubblicata di seguito. Si preannuncia un lungo stop, in attesa di capire gli effettivi tempi di recupero e se questo possa inficiare il resto della carriera, considerata l'età.

Il comunicato medico

"Nel 17° turno della Trendyol Super Lig Mehmet Ali Yılmaz Season, durante la partita contro il Gençlerbirliği, il nostro calciatore Stefan Savic, che è dovuto uscire dal campo a causa di un infortunio, è stato sottoposto a controlli medici e a una risonanza magnetica, dai quali è emersa una lesione parziale con sanguinamento e forte edema nel muscolo e nel tendine del polpaccio destro. Il trattamento del nostro giocatore è già iniziato sotto la supervisione del nostro team medico".