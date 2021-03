Gerard Moreno nella storia del Villarreal: solo Pepito Rossi ha totalizzato più assist e reti

vedi letture

Gerard Moreno sta per entrare nella storia del Villarreal. L'attaccante spagnolo, convocato da Luis Enrique per i prossimi impegni della Nazionale, è a un passo dal raggiungere il record di assist con il Sottomarino Giallo: dopo i due passaggi vincenti forniti contro l'Eibar è a meno due dal primato di Giuseppe Rossi. L'azzurro ne realizzò 25 in 191 partite, mentre Moreno ne ha disputati 168. Pepito è anche il cannoniere storico del club, con 82 reti realizzate. Moreno è a quota 69, in seconda posizione. A riportarlo è As.