Girona, proposto Ounahi al City: per 20 milioni il centrocampista può raggiungere Guardiola
È una notizia che ha fatto molto discutere in Spagna nelle ultime ore: secondo la stampa iberica, il Manchester City sarebbe fortemente interessato all'acquisto di Azzedine Ounahi dal Girona. L'operazione appare facilitata dal fatto che il centrocampista marocchino milita in un club satellite del City Group e dispone di una clausola rescissoria di soli 20 milioni di euro, una cifra decisamente accessibile per le casse dei campioni d'Inghilterra.
Secondo le informazioni raccolte, in questa trattativa è soprattutto il Girona a spingere per la cessione del giocatore al club inglese. Sulla scia dell'operazione che portò Savinho in Premier League nell'estate del 2024, il club spagnolo punta a rimpinguare il proprio bilancio sfruttando l'alto valore di mercato del calciatore e la solidità finanziaria della propria "casa madre".
In sostanza, è stato il Girona a proporre proattivamente il profilo di Ounahi al City, consapevole che Pep Guardiola avrà bisogno di rinforzi in quel reparto durante la prossima sessione estiva. Per il gruppo che fa capo a Mansour, si tratterebbe dell'ennesimo travaso interno di talenti volto a ottimizzare le risorse tecniche ed economiche tra le diverse società della galassia City.