Dalle stelle al dimenticatoio, ora è rinato nel Girona: su Ounahi piomba il Manchester City

Da stella del Mondiale in Qatar a esubero dell'Olympique Marsiglia. Arrivato dopo le grandi prestazioni con il Marocco, Azzedine Ounahi non è mai riuscito a imporsi in Francia. Neppure l’ottima stagione in prestito al Panathinaikos, dove era stato eletto miglior giocatore dell’anno, era bastata per convincere la dirigenza marsigliese a puntare su di lui.

Il trasferimento al Girona, concretizzatosi solo negli ultimi giorni di mercato dopo lunghe trattative, ha però cambiato tutto. In Liga, un campionato che si adatta perfettamente alle sue caratteristiche tecniche, Ounahi ha finalmente trovato continuità e fiducia. Nonostante la squadra sia impegnata nella lotta per non retrocedere, il marocchino si è ritagliato un ruolo da protagonista: titolare fisso, prestazioni costanti e numeri di rilievo, con 5 gol e 3 assist in 18 partite. Tra le sue vittime figurano avversari di alto livello come l’Athletic Bilbao (colpito due volte), il Real Madrid e il Betis. Inoltre, ha già conquistato quattro premi di "man of the match", eguagliando giocatori del calibro di Vinícius Júnior e Raphinha.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate. Secondo quanto riportato dai media spagnoli, anche il Manchester City lo starebbe monitorando come possibile erede di Bernardo Silva. Un interesse che trova terreno fertile anche nei legami tra il club inglese e il Girona, entrambi parte del City Football Group. La clausola rescissoria di Ounahi è fissata a 20 milioni di euro, una cifra ampiamente alla portata dei Citizens. Sul giocatore ci sarebbero anche l’Atletico Madrid e diversi club italiani, ma la preferenza del centrocampista sembrerebbe orientata verso la Premier League. Un futuro tutto da scrivere, ma che potrebbe presto tingersi di azzurro.