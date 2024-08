Ufficiale Girona, Toni Villa scende di categoria: l'ala sinistra passa ufficialmente all'Eibar

Operazione in uscita per il Girona, protagonista di un avvio di campionato balbettante con appena 1 punto conquistato in 2 partite. Il giocatore in questione è Toni Villa, ala sinistra che ha chiuso l'esperienza con il club catalano per poi ripartire da LaLiga2 firmando per l'Eibar.

Di seguito l'annuncio di questa società sui propri canali social: "Toni Villa, nuovo giocatore armaiolo. Arriva da giocatore 'libero', dal Girona, e ha firmato con l'Eibar fino al 2026".