Granada, Martínez: "Noi alla pari con lo United. Credo nella rimonta"

vedi letture

Diego Martínez, allenatore del Granada, ha analizzato la sconfitta per 0-2 rimediata in casa contro il Manchester United nella partita valida per l'andata dei quarti di finale di Europa League. Queste le parole dello spagnolo rilasciate a Movistar: "Siamo orgogliosi perché, nonostante le differenze astronomiche tra le due squadre, ce le siamo giocata alla pari. Il risultato ci punisce molto per quello che abbiamo visto in campo, ma loro hanno colpito al momento giusto. Il gol del raddoppio fa molto male, ma sappiamo che gli errori pesano tanto contro queste squadre".

Sul rigore dubbio al concesso al Manchester United.

"Rispettiamo sempre gli arbitri, l'unica cosa che spero è che all'Old Trafford fischieranno rigori del genere anche a nostro favore. Credo nella totalmente nella rimonta: andremo a giocarcela perché oggi abbiamo tenuto loro testa. Sappiamo che sarà molto difficile, ma faremo del nostro meglio".