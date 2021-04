Grealish di nuovo KO. Smith: "Abbiamo forzato, ha avuto una ricaduta". L'Euro non è a rischio

vedi letture

"Sappiamo che per fortuna non si tratta di un infortunio lungo e che tornerà presto. Tutti noi, Grealish compreso, abbiamo spinto un po' troppo per il recupero e ha avuto una ricaduta". Così, Dean Smith ha commentato il nuovo stop per il capitano dell'Aston Villa , assente dalla sfida del 13 febbraio contro il Brighton per un problema allo stinco. Grealish era tornato ad allenarsi a fine marzo ma ha avuto un nuovo problema e mancherà per qualche settimana. Nessun pericolo in ottica Nazionale: il giocatore classe 1995 ci sarà all'Europeo.