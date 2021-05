Guardiola annuncia la presenza di Aguero per la sua ultima partita in Premier col Man City

Con ogni probabilità Sergio Aguero sarà regolarmente in campo domani per la sua ultima partita in Premier League con la maglia del Manchester City. È Pep Guardiola a confermarlo in conferenza stampa. Il tecnico catalano ha dichiarato: "Sergio si è allenato ieri e un po' oggi. Domani decideremo ma per quel che potrà, domani giocherà". Tutti a disposizione, ad eccezione dello squalificato Cancelo.