Guardiola manda un giovane in prestito. Il Manchester City cede Finley Burns all'Hull City

Finley Burns saluta provvisoriamente il Manchester City e va a farsi le ossa in Championship. Il difensore centrale classe 2003 si è unito infatti all'Hull City in prestito per una stagione. Il talento scuola Citizens trascorrerà la stagione 2024/25 con i Tigers, che lo scorso anno si sono classificati settimi in seconda divisione.

Di seguito l'annuncio ufficiale.



Finley Burns will go on loan to Hull City for the 24/25 season.

All the best, Finley 🩵

— Manchester City (@ManCity) August 9, 2024