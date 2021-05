Guardiola scherza: "Scegliere l'11 titolare è terribile, vi consiglio di non fare gli allenatori"

"È terribile, vi consiglio di non fare gli allenatori. Non esistono parole per dare sollievo a chi non giocherà. Il mio consiglio è quello di essere concentrati, ci sono cinque o più sostituzioni a disposizione e tutti avranno una possibilità. Mi dispiace per chi resterà in panchina, l'unica scelta che vorrei fare è vincere la partita". Pep Guardiola ha commentato così in conferenza stampa le difficoltà che si celano nel lavoro di ogni allenatore quando c'è da scegliere la formazione titolare, soprattutto se la partita che ti aspetta è la finale di Champions League.