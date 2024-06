Ufficiale Colpo Gent: dal Lyngby arriva Gudjohnsen jr., ex stella delle giovanili del Real Madrid

Andri Lucas Gudjohnsen lascia la Danimarca. Il figlio della leggenda Eidur, cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, continuerà il suo percorso di crescita in Belgio: il Gent ha annunciato di averlo prelevato dal Lyngby, che pochi mesi fa aveva esercitato l'opzione d'acquisto per strapparlo al Norrköping e gli aveva fatto firmare un contratto triennale.

Gudjohnsen, attaccante di 22 anni, è uno dei giocatori più importanti della Nazionale islandese (6 reti in 21 presenze). Per lui già 15 gol in 33 presenze in stagione tra campionato e coppa.