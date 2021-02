Gueye rifiuta il Newcastle. Il centrocampista vuole restare al PSG e giocarsi le sue carte

Idrissa Gueye avrebbe rifiutato di trasferirsi in prestito al Newcastle. Secondo L'Equipe, il centrocampista della nazionale senegalese (31 anni) vuole giocarsi le sue carte nel Paris Saint-Germain, con cui ha un contratto fino a giugno 2023. Per Mauricio Pochettino non è una prima scelta, ma Gueye non ha alcuna intenzione di affrettare la partenza, lasciando le porte aperte nel mercato estivo.