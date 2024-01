Ufficiale Guillermo Burdisso torna in Argentina. Ha firmato con l'Huracan fino a dicembre

Guillermo Enio Burdisso torna a giocare in Argentina. Il fratello minore di Nicolas, ex calciatore tra le altre anche della Roma, ha firmato un contratto fino al termine della stagione (31 dicembre 2024) con l'Huracan. Classe 1988, Burdisso è reduce da esperienze in Colombia e Cile, dove ha vestito le maglie di Deportivo Calì e Universidad Catolica. Nella sua lunga carriera ha giocato anche con il Galatasaray, il Boca Juniors e con i messicani del Leon.