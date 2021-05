Gullit tesse le lodi di Foden: "Mi ricorda Messi. È un giocatore incredibile, meraviglioso"

Phil Foden ha disputato una stagione strepitosa, in cui si è consacrato grazie a Pep Guardiola, che lo ha reso indispensabile per la macchina perfetta che ha costruito. Il fantasista inglese del Manchester City ha ricevuto anche i complimenti di una leggenda come Ruud Gullit, che lo ha posto sullo stesso piano di Lionel Messi: "Prima in Inghilterra si affermavano e venivano scelti solo i giocatori grandi e forti, ma ora penso che le squadre si fidino di più di quelli piccoli, agili e tecnici. Il City ha dato la sua opportunità a Foden e lui ha dimostrato di essere incredibile, è della stessa categoria di Messi. Non è esattamente come Messi come tipologia di giocatore, nessuno lo è, ma con la sua altezza e la sua velocità me lo ricorda molto. È un giocatore meraviglioso e mi piace guardarlo".