Gundogan, numeri da centravanti e il City è re per una notte: 5-0 al WBA, gol e highlights

Il Manchester City dà spettacolo sul campo del West Bromwich Albion e per una notte si prende la vetta della Premier League. 5-0 il finale che non ammette repliche, con Ilkay Gundogan in stato di grazia. Il centrocampista tedesco segna due gol e viaggia a medie realizzative da centravanti: sono fin qui 7 le reti in 14 partite di Premier giocate, stabilendo un nuovo record personale (nel 2018-19 si fermò a 6, ma in 31 partite). Pallonetto capolavoro di Cancelo, prima annullato e poi convalidato dal VAR. Sterling e Mahrez completano l'opera. Si tratta del settimo successo consecutivo in campionato per i citizens che riescono a recuperare il terreno perduto nelle prime giornate. Questa sera il Manchester United può ritornare al comando ma a parità di partite giocate è la squadra di Guardiola ad essere avanti. West Bromwich già in situazione critica, penultimo e con 6 punti da recuperare al Brighton quartultimo.