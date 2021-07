Haaland non si presenta in ritiro ma non c'è nessun caso. Zorc scherza: "Sarà già a Londra"

Si è radunato oggi il Borussia Dortmund, che riparte da Marco Rose dopo una stagione che ha portato in dote la Coppa di Germania ma anche tanti scossoni. E la nuova annata si apre con un piccolo "caso": Erling Haaland, il fenomenale bomber norvegese che piace a mezza Europa (Chelsea in primis), non si è presentato per il ritiro pre-campionato. Un'assenza che ovviamente ha subito scatenato le voci, così ci ha pensato il ds Zorc a spegnerle con una battuta: "Sarà già in Inghilterra...". In realtà, riporta Sky Sport DE, l'ex Salisburgo avebbe ricevuto un permesso speciale e dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Il club non ha alcuna intenzione di cederlo.