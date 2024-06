Ufficiale Hertha Berlino, definito il rinnovo fino al 2025 per l'ex terzino del Verona Zeefuik

vedi letture

Deyovaisio Zeefuik e l'Hertha Berlino ancora insieme. Nelle scorse ore è arrivata l'ufficialità del rinnovo con la società berlinese per un'altra stagione da parte del terzino olandese (che in serie A ha avuto una fugace esperienza al Verona). Di seguito il comunicato ufficiale: "Deyovaisio Zeefuik continuerà a vestire la maglia biancoblu dell'Hertha BSC nella stagione 2024/25. L'olandese ha firmato lunedì un nuovo contratto annuale con il club e manterrà la sua maglia numero 42 per la prossima stagione.

“Deyo ha impressionato in vari ruoli la scorsa stagione con prestazioni costanti e ha migliorato la squadra con la sua intensità, entusiasmo e dinamismo. Siamo quindi lieti di aver deciso di continuare a lavorare insieme", ha spiegato il direttore sportivo Benjamin Weber. Anche lo stesso Zeefuik è felice di restare per un'altra stagione e cita diversi fattori chiave nella sua decisione. “Sono felice di essere qui e sento davvero la fiducia di Benny e Zecke. L’Hertha è un grande club con ottime strutture, ma per me i tifosi sono stati altrettanto importanti. Ho letto tutti i loro commenti che mi chiedevano di restare. Mi ha fatto molto piacere e mi sono sentito orgoglioso di leggerli.

Il 26enne è arrivato al club della capitale dall'FC Groningen nell'estate del 2020. Il terzino nato ad Amsterdam ha collezionato finora un totale di 56 presenze con la Vecchia Signora, segnando una volta e fornendo un assist. Il difensore ha trascorso periodi in prestito anche al Blackburn Rovers e all'Hellas Verona. La scorsa stagione ha collezionato complessivamente 21 presenze in prima squadra e in futuro ne aspetterà molte altre".