Hertha, finisce la stagione di Guendouzi. Addio agli Europei Under 21, Olimpiadi a rischio

Mattéo Guendouzi ha finito anzitempo la stagione. Il centrocampista dell'Hertha ha riportato la frattura del metatarso del piede destro nel corso della partita di ieri contro il Friburgo e non potrà disputare gli ultimi decisivi incontri della sua squadra, impegnata nella lotta per non retrocedere. Il francese non sarà nemmeno disponibile per la fase finale degli Europei Under 21, in programma dal 31 maggio al 6 giugno. A rischio anche la partecipazione alle Olimpiadi.