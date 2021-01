Hoffenheim, Hoeness: "Quando non siamo stati attenti nei passaggi ci hanno puniti"

Nella gara dell'Allianz Arena il Bayern Monaco ha ribaltato il risultato dell'andata infliggendo un pesante 4-1 all'Hoffenheim. Il tecnico dei biancoazzurri Sebastian Hoeneß ha analizzato la prestazione nel post partita:

"Siamo entrati in partita molto bene -riporta fcbayern.com-. Siamo stati coraggiosi e strutturati. Abbiamo avuto occasioni che potevamo sfruttare per portarci in vantaggio. Abbiamo fronteggiato bene il Bayern e poi siamo passati in svantaggio a causa di un calcio piazzato. Quando non siamo stati attenti nei passaggi siamo stati subito puniti.

Volevamo rifarci nel secondo tempo e abbiamo avuto buone occasioni, poi abbiamo incassato il 3-1 da una situazione evitabile e poco dopo il 4-1. Sfortunatamente, questo ha chiuso la partita, e non mi è piaciuto. Abbiamo fatto una prestazione coraggiosa, ma non siamo soddisfatti del risultato".