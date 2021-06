El Chiringuito - Il Barcellona pensa a Gundogan: incontro con gli agenti del giocatore

Il Barcellona tenta un colpo a sorpresa. La società catalana è alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione con l'intenzione di tornare protagonista non solo in patria ma anche in Europa. Secondo quanto riporta El Chiringuito, la dirigenza blaugrana avrebbe incontrato gli agenti di Ilkay Gundogan.