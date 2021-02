L'Equipe: "Domani va in scena il Classique di Francia: Marsiglia-Psg"

vedi letture

Domani sera andrà in scena il Classique in Francia che vede di fronte Olympique Marsiglia e Paris Saint Germain. Su questo titola L'Equipe in taglio alto sulla sua prima pagina di oggi. "Un classique per guarirsi" scrive il quotidiano francese riferendosi al Marsiglia che al momento di ritrova in nona posizione. Un classico che il Psg non può permettersi di perdere se vuole rimanere attaccato al duo Lione-Lille.