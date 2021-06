L'Equipe - Mbappé ha informato il PSG: non intende rinnovare il suo contratto

Kylian Mbappé non vuole rinnovare il contratto col Paris Saint-Germain, in scadenza nel 2022. A riferirlo è L’Equipe, nella sua edizione online (e domattina in quella cartacea), nella quale si legge che il campione, reduce dal rigore fallito a Euro 2020, avrebbe informato parte della dirigenza del PSG di non aver intenzione di prolungare. Nelle sue idee, tuttavia, la mossa non sarebbe volta a forzare la cessione in questa sessione, ma a rispettare l’ultimo anno di contratto e poi valutare il da farsi. La decisione non sarebbe neanche irrevocabile e Mbappé vorrebbe garanzie sul fatto che il PSG sia competitivo e punti a vincere la Champions League anche in futuro. Il punto è che finora il club transalpino ha condotto una campagna acquisti faraonica (Wijnaldum più Donnarumma e Hakimi, anche se non ancora ufficializzati), ragion per cui le richieste dell’attaccante potrebbero essere finalizzate appunto a un addio a parametro zero. Il quotidiano informa inoltre del rapporto incrinato con Ronaldo e ricorda come il Real Madrid sia in pressing da tempo: a queste condizioni, anziché rischiare un addio a zero, il PSG potrebbe valutare la cessione.