L'Equipe: "Oggi scontro al vertice: per il PSG con il Lille è più che un test"

"Più che un test" è il titolo d'apertura de L'Equipe in Francia questa mattina. Il riferimento è allo scontro diretto in programma alle ore 17 tra PSG e Lille. Scontro al vertice tra le due squadre che sono prima e secondo solo per differenza reti, dato che si trovano attualmente a pari punti. Come sottolinea il quotidiano il PSG sarà orfana di Verratti, risultato positivo al Covid dopo il focolaio avvenuto nel gruppo squadra della Nazionale italiana. Il centrocampista salterà anche il quarto di finale di mercoledì in Champions contro il Bayern. Ma prima di arrivare a questa gara, il PSG oggi si gioca una bella fetta di campionato in casa. Con una vittoria, finirebbe primo in solitaria con l'obiettivo, in seguito, di rimanerci fino a fine stagione.