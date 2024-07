Ufficiale The King of the North torna in Grecia: l'islandese Ingason è del Panathinaikos

Un annuncio in grande stile, ricordando la famosa serie Game of Thrones, per un giocatore di grande temperamento. Il Panathinaikos, attraverso i propri canali ufficiali, ha reso noto di aver ingaggiato Sverrir Ingi Ingason, The King in the North. Il difensore islandese ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028.

Ingason, classe 1993, torna in Grecia: aveva vestito la maglia del PAOK per 4 stagioni prima di trasferirsi al Midtjylland nella scorsa finestra estiva di mercato. Per lui anche esperienze in Belgio (Lokeren), Spagna (Granada) e Russia (Rostov).