I tifosi del Fluminense già pazzi di Kayky: migliore in campo nel Fred Day

Era il Fred Day, ovvero il giorno della 400esima presenza col Tricolor per Fred, storico nove del calcio brasiliano e del Fluminense. Una bandiera, e capitano attualmente del club di Rio de Janeiro: in occasione della vittoria contro il Nova Iguacu in Coppa, ha però trovato davanti quello che in Brasile è considerato ora il nuovo Neymar. Si tratta di Kayky, diciassettenne che il Manchester City ha già prenotato per il giugno 2022, quando sarà maggiorenne, per una cifra pesante di 10 milioni di euro più 7-8 di bonus.

Il migliore in campo Per i tifosi del Flu, Kayky è stato il migliore della partita. Un gol straordinario e addirittura il 49% dei voti come Guerreiro Da Rodada, proprio nel giorno in cui tutti gli indizi portavano a Fred per celebrare un giorno così importante. Ma al talento non si comanda. Sta nascendo una stella.