Ighalo su Lingaard: "Al West Ham ha meno pressioni. Ed è più libero di esprimersi"

L’ex attaccante del Manchester United Odion Ighalo, ora all’Al-Shabab, ha parlato ai microfoni di SkySports dell’ottimo momento che sta vivendo l’ex compagno Jesse Lingard al West Ham spiegando che il merito di questa rinascita è legato alle minori pressioni che il classe ‘92 sentirebbe su di lui: “Ha sempre lavorato duramente in allenamento e quando gli è stata data l’opportunità di giocare con il Manchester United ha anche fatto bene, ma quando giochi per un club di quel calibro hai delle pressioni enormi, devi vincere sempre, non ci sono altri pensieri. E questa pressione può schiacciare un giocatore. - conclude l’ex Udinese – Il West Ham non è un club importante come lo United, ed è lì in prestito. Per questo si sente più libero di esprimersi”.