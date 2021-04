"Il 71% della Terra è coperta dall'acqua, il resto da Kante". Il Chelsea esalta il suo mediano

"Circa il 71% della superficie terrestre è coperto dall'acqua, il resto da Kante". Da anni circola questa battuta su Internet per elogiare le grandi qualità del centrocampista francese, elemento fondamentale nella conquista della Premier League del Leicester ne 2016 e del Chelsea l'anno seguente. Ieri sera il giocatore è stato premiato dalla UEFA come migliore in campo nella semifinale di Champions League contro il Real Madrid. E il Chelsea per omaggiarlo ha voluto rispolverare la famosa battuta, evidenziando in grafica le zone di campo coperte nel corso della sfida di Madrid. E si nota in modo notevole la sua presenza pressoché ovunque.