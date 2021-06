Il Barça invita Braithwaite a trovare una nuova squadra: quattro club di Premier sul danese

Martin Braithwaite potrebbe lasciare il Barcellona nel corso della finestra estiva dei trasferimenti. Il club catalano ha già consigliato all'entourage dell'attaccante danese di trovare una nuova squadra, anche perché le possibilità di giocare dopo gli acquisti di Depay e Agüero si sono notevolmente assottigliate. Braithwaite avrebbe voluto provare a lottare per un posto in rosa, ma a questo punto potrebbe convincersi a lasciare la Catalogna per tentare una nuova avventura, magari in Premier League: come riporta Sport, su di lui ci sono West Ham, Brighton, Burnley e il neopromosso Norwich, oltre a un club russo. Il Barça spera di recuperare gran parte dei 18 milioni spesi per acquistarlo nel 2020.