Il Barça segna poco, rimpianto Suarez? Koeman: "Non mi piace parlare sempre di lui"

vedi letture

Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Athletic Club, squadra che ha cambiato da pochi giorni allenatore: "Potrebbero cambiare il loro sistema di gioco, ma hanno svolto appena due sessioni di allenamento. È una squadra che corre, molto fisica. Ultimamente ha giocato 4-2-3-1 e Marcelino è un allenatore che predilige il 4-4-2. Dovramo prepararci a due o tre possibili sistemi".

L'allarme Covid: "Ieri pomeriggio mi hanno chiamato perché nel nostro staff c'erano due persone risultate positive. Abbiamo seguito il protocollo LaLiga e sospeso l'allenamento, poi abbiamo svolto i test PCR e questo pomeriggio sono arrivati i risultati, tutti negativi per fortuna. Abbiamo potuto allenarci e prepararci per la partita di domani".

Alena via in prestito: "Finché non c'è nulla di definitivo non posso parlare. Aleñá ha il permesso del club per cercare di trovare una nuova squadra, poi potremo commentare. Ha bisogno di giocare, è il nostro futuro. È giovane e ha deciso di provare una nuova esperienza".

Gli infortunati: "Su Ansu Fati ci atteniamo alle dichiarazioni del club. È sempre difficile stabilire una data di ritorno. È giovane e l'importante è che si riprenda dall'infortunio. Sergi Roberto sarà disponibile alla fine del mese. Sono entrambi sulla strada giusta e spero che li avremo presto a disposizione".

Mercato: "Ogni squadra e qualsiasi allenatore pensa a cosa fare per migliorare. Anche noi lo facciamo. L'unica cosa che posso fare è pianificare e fare delle richieste. Poi dipende dal club. Se sarà possibile, ci attiveremo, altrimenti continueremo con quello che abbiamo".

Pochi gol, nostalgia di Suarez? "Non mi piace rispondere ogni volta alle domande su Suárez. Non è più un nostro giocatore. Lo rispetto molto. Abbiamo i nostri attaccanti e dobbiamo migliorare".